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Оборот роздрібної торгівлі
у лютому зріс на 5,6% -...

Оборот роздрібної торгівлі у лютому зріс на 5,6% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:32

Оборот роздрібної торгівлі у лютому зріс на 5,6% -...

Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2021 року зростання обороту роздрібної торгівлі України становило 5,6% (3,5% у січні 2021 року) навіть на тлі досить високої бази порівняння минулого року (15,7% у лютому 2020 року).

Дивися повний текст Оборот роздрібної торгівлі у лютому зріс на 5,6% - Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:32

Рост инфляции принимать за рост экономики,всё как обычно)) и в стране ничего не меняется...
livs375
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