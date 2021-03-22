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У 2021 році МОЗ планує закупити
8 мільйонів доз вакцин...

У 2021 році МОЗ планує закупити 8 мільйонів доз вакцин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:46

У 2021 році МОЗ планує закупити 8 мільйонів доз вакцин...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року закупити 7,89 мільйона доз вакцини від COVID-19 на 4 мільярди гривень для вакцинування 3,95 мільйона осіб.

Дивися повний текст У 2021 році МОЗ планує закупити 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:46

Вот это тема подвалила! Дураки и дороги! В дороги закатывать, дураков вакцинировать.
astatempo
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