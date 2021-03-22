|
|
У 2021 році МОЗ планує закупити 8 мільйонів доз вакцин...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 бер, 2021 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року закупити 7,89 мільйона доз вакцини від COVID-19 на 4 мільярди гривень для вакцинування 3,95 мільйона осіб.
Дивися повний текст У 2021 році МОЗ планує закупити 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93087
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 бер, 2021 11:46
Вот это тема подвалила! Дураки и дороги! В дороги закатывать, дураков вакцинировать.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|59
|
|
|2
|83
|
|
|3
|152
|