НКРЗІ вирішила відмовити «Укрпошті» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів.
Дивися повний текст «Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 11:51
«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи
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Дивися повний текст «Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи.
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