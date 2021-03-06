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«Укрпошті» заборонили
підвищувати тарифи

«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:51

«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи

Пропонуємо до обговорення:
НКРЗІ вирішила відмовити «Укрпошті» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів.

Дивися повний текст «Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:51

Стесняюсь спросить, а с новой почтой такое же нельзя ли сделать? 😏
yegres
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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