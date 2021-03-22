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МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 бер, 2021 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд має намір створити додаткові резервні активи загальним обсягом $650 мільярдів з метою полегшення виходу світової економіки з рецесії, пов’язаної з глобальною пандемією COVID-19.
Дивися повний текст МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії
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Додано: Сер 24 бер, 2021 12:03
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