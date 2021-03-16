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Мінсоцполітики показало
дорожню карту наближення...

Мінсоцполітики показало дорожню карту наближення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 13:32

Мінсоцполітики показало дорожню карту наближення...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики розробило низку відповідних законопроєктів.

Дивися повний текст Мінсоцполітики показало дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 13:32

І звідки візьмуть кошти яких нема? Або зроблять емісію або позика в зовнішніх кредиторів або комусь не підвищать зарплату і кожен із цих варіантів негативний. В реальний великий ріст економіки слабо вірити враховуючи залежність всіх наших політиків від основних зовнішніх партнерів(сша і рф).
poleg173
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