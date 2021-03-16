Мінсоцполітики розробило низку відповідних законопроєктів.
Дивися повний текст Мінсоцполітики показало дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 13:32
Мінсоцполітики показало дорожню карту наближення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики показало дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини.
Додано: Сер 24 бер, 2021 13:32
І звідки візьмуть кошти яких нема? Або зроблять емісію або позика в зовнішніх кредиторів або комусь не підвищать зарплату і кожен із цих варіантів негативний. В реальний великий ріст економіки слабо вірити враховуючи залежність всіх наших політиків від основних зовнішніх партнерів(сша і рф).
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