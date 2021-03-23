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Зеленський хоче роздати
українцям гроші, створивши...

Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:08

Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши...

Пропонуємо до обговорення:
Всі народжені в Україні діти до 18 років зможуть накопичувати кошти від використання надр.

Дивися повний текст Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши економічні паспорти: у чому суть ідеї.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:08

В кланово - олигархической системе власти реальная власть принадлежит, естественно, кланам и олигархам. Они пока ещё из ума не выжили отдавать своё, Сказки для дурачков. Новый вариант сказки "Золота Полуботка". Не может наш народ без сказок и волшебства. Ржунимагу....
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:13

Недра снова на всех поделят или только тем, кому земли не хватило?
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:18

  astatempo написав:Недра снова на всех поделят или только тем, кому земли не хватило?


На кого там поделят, написали же, "Фонд благосостояния должен средства <...> вкладывать в безрисковые операции, например, в ценные бумаги государства". Вот в ОВГЗ и вложат, как раз можно специальные 30 летние выпустить под такое нужное и важное дело.
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