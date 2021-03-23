Всі народжені в Україні діти до 18 років зможуть накопичувати кошти від використання надр.
Дивися повний текст Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши економічні паспорти: у чому суть ідеї.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 бер, 2021 14:08
Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши економічні паспорти: у чому суть ідеї.
Додано: Сер 24 бер, 2021 14:08
В кланово - олигархической системе власти реальная власть принадлежит, естественно, кланам и олигархам. Они пока ещё из ума не выжили отдавать своё, Сказки для дурачков. Новый вариант сказки "Золота Полуботка". Не может наш народ без сказок и волшебства. Ржунимагу....
Додано: Сер 24 бер, 2021 14:18
На кого там поделят, написали же, "Фонд благосостояния должен средства <...> вкладывать в безрисковые операции, например, в ценные бумаги государства". Вот в ОВГЗ и вложат, как раз можно специальные 30 летние выпустить под такое нужное и важное дело.
|