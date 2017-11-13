Tesla почала приймати найбільшу в світі електронну валюту біткоїн в якості оплати за свої електромобілі.
Дивися повний текст Електромобілі Tesla можна придбати за Bitcoin — Маск.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 14:16
Електромобілі Tesla можна придбати за Bitcoin — Маск
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Дивися повний текст Електромобілі Tesla можна придбати за Bitcoin — Маск.
Додано: Сер 24 бер, 2021 14:16
Стопудовая дешевая туфтовая заказуха. Изощряются, загоняя аленей в биток. Смешно....
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