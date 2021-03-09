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Коли поліція штрафуватиме за
відсутність маски на вулиці

Коли поліція штрафуватиме за відсутність маски на вулиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 15:01

Коли поліція штрафуватиме за відсутність маски на вулиці

Пропонуємо до обговорення:
Носіння масок в регіонах, що потрапили в "червону" зону, стало обов'язковим не лише в публічних місцях, але і під час прогулянки в парку або на вулиці.

Дивися повний текст Коли поліція штрафуватиме за відсутність маски на вулиці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 15:01

На улице маска не только не нужна, но и вредна. От дыхания создается влажная среда, в которой разводятся бактерии. Увеличивается шанс подхватить инфекцию. Послушали бы вирусологов.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 15:13

А как полиция может штрафовать за то за что штрафа не предусмотрено? Нет штрафа за то что ходишь по улице без маски.

И полиция радует своим непрофессионализмом рассуждая о том как она будеш штрафовать в нарушение закона. И журна*листы радуют ещё больше бездумным копированием информации из пресс-релизов.
vitaliy_berdinskikh
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