Носіння масок в регіонах, що потрапили в "червону" зону, стало обов'язковим не лише в публічних місцях, але і під час прогулянки в парку або на вулиці.
Дивися повний текст Коли поліція штрафуватиме за відсутність маски на вулиці.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 15:01
Коли поліція штрафуватиме за відсутність маски на вулиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли поліція штрафуватиме за відсутність маски на вулиці.
Додано: Сер 24 бер, 2021 15:01
На улице маска не только не нужна, но и вредна. От дыхания создается влажная среда, в которой разводятся бактерии. Увеличивается шанс подхватить инфекцию. Послушали бы вирусологов.
Додано: Сер 24 бер, 2021 15:13
А как полиция может штрафовать за то за что штрафа не предусмотрено? Нет штрафа за то что ходишь по улице без маски.
И полиция радует своим непрофессионализмом рассуждая о том как она будеш штрафовать в нарушение закона. И журна*листы радуют ещё больше бездумным копированием информации из пресс-релизов.
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