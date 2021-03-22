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В Україні будуть оприлюднювати
результати перевірок...

В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:12

В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального. Всі підрозділи Держекоінспекції у тестовому режимі працюють із системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Дивися повний текст В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:13

Очередная пиар-новость,т.к проверки азс фейковые.
sena_2008atp
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