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В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 бер, 2021 16:12
Пропонуємо до обговорення:
В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального. Всі підрозділи Держекоінспекції у тестовому режимі працюють із системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик
Дивися повний текст В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального
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Додано: Сер 24 бер, 2021 16:13
Очередная пиар-новость,т.к проверки азс фейковые.
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