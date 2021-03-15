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Українці за 2020 збільшили
свої доходи на іноземних...

Українці за 2020 збільшили свої доходи на іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:14

Українці за 2020 збільшили свої доходи на іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Payoneer.

Дивися повний текст Українці за 2020 збільшили свої доходи на іноземних ринках на 33% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:15

На компасе вышла хорошая статья про вывод денег с фриланса https://ua.kompass.com/p/%D1%80%D0%B0%D ... 49d08f198/
verydima
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