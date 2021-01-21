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Київстар вводить «сімейні»
знижки для контрактних абонентів

Київстар вводить «сімейні» знижки для контрактних абонентів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:46

Київстар вводить «сімейні» знижки для контрактних абонентів

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в повідомленні компанії.

Дивися повний текст Київстар вводить «сімейні» знижки для контрактних абонентів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:47

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