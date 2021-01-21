Про це сказано в повідомленні компанії.
Дивися повний текст Київстар вводить «сімейні» знижки для контрактних абонентів.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 16:46
Київстар вводить «сімейні» знижки для контрактних абонентів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар вводить «сімейні» знижки для контрактних абонентів.
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