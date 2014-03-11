Увага! Недобросовісні дії Банку інвестицій та заощаджень

Привертаю увагу учасників готівкового валютного ринку до наступного.
Сьогодні на цьому сайті Банк інвестицій і заощаджень цілий день декларує максимальний курс купівлі готівкового долара США. Водночас сдати валюту по цьому курсу у відділеннях банку неможливо. Менеджери пояснюють це відсутністю готівкової гривні. Солідний аргумент як для банку, правда? 😁
З такою ситуацією протягом сьогоднішнього дня зіштовхнулися у відділеннях банку на вул. Січових стрільців та Оболоні.
Хтось ще з таким мав справу сьогодні?