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Банку інвестицій та заощаджень

Увага! Недобросовісні дії Банку інвестицій та заощаджень
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:57

Увага! Недобросовісні дії Банку інвестицій та заощаджень

Привертаю увагу учасників готівкового валютного ринку до наступного.
Сьогодні на цьому сайті Банк інвестицій і заощаджень цілий день декларує максимальний курс купівлі готівкового долара США. Водночас сдати валюту по цьому курсу у відділеннях банку неможливо. Менеджери пояснюють це відсутністю готівкової гривні. Солідний аргумент як для банку, правда? 😁
З такою ситуацією протягом сьогоднішнього дня зіштовхнулися у відділеннях банку на вул. Січових стрільців та Оболоні.
Хтось ще з таким мав справу сьогодні?
Svitlana
 
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