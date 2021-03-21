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Уряд дозволив оновити митницю
за майже 10 мільярдів гривень

Уряд дозволив оновити митницю за майже 10 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 17:50

Уряд дозволив оновити митницю за майже 10 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін на засіданні 24 березня погодив оновлення 25 старих та будівництво 10 нових пунктів пропуску до 2023 року, на що спрямують 9,8 млрд грн як з держбюджету, так і з кредиту від уряду Польщі.

Дивися повний текст Уряд дозволив оновити митницю за майже 10 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 17:50

Обновить = попилить. Я хочу "обновлять " таможни!
finuser382
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