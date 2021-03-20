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Київські маршрутники від суботи
підіймають ціни на проїзд

Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 18:10

Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

Дивися повний текст Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд.
R2
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И 10 гривен -копейки для такой тяжёлой и опасной работы! Работают почти задаром и как чёрные рабы.....В Европе автобус -1,5 евро, платят и не жужжат.
Маршрутки правильно делают!
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 18:25

finuser382
А зарплаты в Европе тоже как у нас?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 18:30

  finuser382 написав:И 10 гривен -копейки для такой тяжёлой и опасной работы! Работают почти задаром и как чёрные рабы.....В Европе автобус -1,5 евро, платят и не жужжат.
Маршрутки правильно делают!


А такси в Европе тоже 50-100 грн?
Giroi
 
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