Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.
Дивися повний текст Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 бер, 2021 18:10
Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд.
Додано: Сер 24 бер, 2021 18:11
И 10 гривен -копейки для такой тяжёлой и опасной работы! Работают почти задаром и как чёрные рабы.....В Европе автобус -1,5 евро, платят и не жужжат.
Маршрутки правильно делают!
Додано: Сер 24 бер, 2021 18:30
|