Банковские API

Не хотелось бы сильно палиться, но общие вопросы - можно обсудить.
На данный момент - публичные API предоставляют всего два банка: Приват и Моно.
Моно работает только для просмотра, а Приват вполне умеет делать платежи.
Гугель в помощь.
Но многие другие банки используют непубличные апи, которые при желании можно увидеть и проанализировать.
Под "API" понимается некий чёрный ящик, на который можно подать запрос и получить адекватный ответ.
Где-то это реализовано просто, понятно, красиво и прозрачно. Например: Конкорд, ТАС, Форвард. То есть - классическое JSON-API.
Где-то - коряво, ответы приходится парсить. Но - машина едет, хоть и на квадратных колёсах.
Главное - залогиниться, получить инфу, выполнить желаемые операции.
Далеко не полный список банков:
- Приват
- Моно
- Альфа
- Восток
- Идея
- Конкорд (у соседок даже 2 api - икона и нео)
- ТАС
- Форвард
- Эксим
- Юнекс
Далеко не полный список сервисов:
- EasyPay
- PayHub
- Портмоне
- Бильше
- Звисно
- MonoPay
- SmartMoney
- Эко
- Глово
Обсуждаем (но не палимся ) )
Тема интересная, но не очень публичная.
Или спрятать её куда подальше ?
Блин, перечитал. Стрёмная тема )