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Банковские API

Банковские API
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:11

Банковские API

Периодические всплывают обсуждения сабжа, решил выделить в отдельную тему.
Не хотелось бы сильно палиться, но общие вопросы - можно обсудить.

На данный момент - публичные API предоставляют всего два банка: Приват и Моно.
Моно работает только для просмотра, а Приват вполне умеет делать платежи.
Гугель в помощь.

Но многие другие банки используют непубличные апи, которые при желании можно увидеть и проанализировать.
Под "API" понимается некий чёрный ящик, на который можно подать запрос и получить адекватный ответ.
Где-то это реализовано просто, понятно, красиво и прозрачно. Например: Конкорд, ТАС, Форвард. То есть - классическое JSON-API.
Где-то - коряво, ответы приходится парсить. Но - машина едет, хоть и на квадратных колёсах.
Главное - залогиниться, получить инфу, выполнить желаемые операции.

Далеко не полный список банков:
  • Приват
  • Моно
  • Альфа
  • Восток
  • Идея
  • Конкорд (у соседок даже 2 api - икона и нео)
  • ТАС
  • Форвард
  • Эксим
  • Юнекс

Далеко не полный список сервисов:
  • EasyPay
  • PayHub
  • Портмоне
  • Бильше
  • Звисно
  • MonoPay
  • SmartMoney
  • Эко
  • Глово

Обсуждаем (но не палимся ) )
Тема интересная, но не очень публичная.
Или спрятать её куда подальше ?

Блин, перечитал. Стрёмная тема )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:23

Re: Банковские API

Жить вредно. От этого умирают. :)
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:26

Re: Банковские API

Хотел ещё там написать.

Есть набор апи предоставляемых через так сказать агрегаторов. В Украине это (если считать по банкам, а не по разным апи внутри банка): Приват, Укрсиб, Альфа, ОТП, Ощадбанк, ПУМБ, Пивденный, Аваль, Сбер, Укрэксим, Универсал (без доступа к счетам Моно).

Информация взята отсюда https://toshl.com/app/#/connections/institutions. Сам Toshl пользуется услугами двух агрегаторов: SaltEdge и Plaid. Какой из них конеркетно предоставляет данные по украинским банкам - я не в курсе. Преимущество агрегаторов в том что не надо городить огород из десятков конекторов с разным представлением данных - всё одинаково для всех банков.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:29

Re: Банковские API

  mustbe написав:Блин, перечитал. Стрёмная тема )
Мы ж не штаты какие-нибудь: привлечь хакира за то что он "дизассемблировал" апи и пользуется им - если не вообще невозможно, то очень сложно. Особенно если он не предоставляет это как коммерческую услуга, а пользуется для собтсвенных нужд как клиента этого же банка.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:30

  vitaliy_berdinskikh написав:...ПУМБ...

Пумбу я так и не осилил.
Если кто может помочь - буду признателен
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:44

Re: Банковские API

Считаю, что обсуждение приватных банковских API в открытую на этом форуме, не стоит делать.
Есть опыт с другим бизнесом, который был очень недоволен тем, что я юзал в режиме чтения (!) приватное API мобильного приложения.
Итог: прикрутили каптчу при входе в мобильное приложение, которую сложно обойти, если вообще реально.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 24 бер, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Блин, перечитал. Стрёмная тема )
Мы ж не штаты какие-нибудь: привлечь хакира за то что он "дизассемблировал" апи и пользуется им - если не вообще невозможно, то очень сложно. Особенно если он не предоставляет это как коммерческую услуга, а пользуется для собтсвенных нужд как клиента этого же банка.


за таке в тюрягу сажають, потеріть від гріха подалі
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:52

Re: Банковские API

greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Блин, перечитал. Стрёмная тема )
Мы ж не штаты какие-нибудь: привлечь хакира за то что он "дизассемблировал" апи и пользуется им - если не вообще невозможно, то очень сложно. Особенно если он не предоставляет это как коммерческую услуга, а пользуется для собтсвенных нужд как клиента этого же банка.


за таке в тюрягу сажають, потеріть від гріха подалі
Поддерживаю! Как никак этот форум читают представители банка.
Доиграитесь, что просто напросто прикроют лавочку и все.
И в теме изи почистите.
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:55

Re: Банковские API

  unknownurl написав:И в теме изи почистите.

Да-да, давайте ещё прибьём сайт mustbe с курсами валют, а всех кто его посещал посадим в турму.

Ну и Гороховского и Дубилетом и Михаилом надо посадить тоже, иж чего удумали https://api.monobank.ua/
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 22:07

Re: Банковские API

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:И в теме изи почистите.

Да-да, давайте ещё прибьём сайт mustbe с курсами валют, а всех кто его посещал посадим в турму.

Ну и Гороховского и Дубилетом и Михаилом надо посадить тоже, иж чего удумали https://api.monobank.ua/
Если обсуждать это в открытую, готовьтесь, что количество банков в табличке с курсами валют существенно уменьшится, ведь юзается непубличное API для большего кол-ва банков.

Обсуждайте публичное API банков - моно и приват.
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