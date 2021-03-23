Європейський банк реконструкції і розвитку має намір підтримати інвестиціями низку важливих проектів в Україні.
Дивися повний текст У ЄБРР назвали проекти в Україні, у які мають намір інвестувати гроші.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 21:11
У ЄБРР назвали проекти в Україні, у які мають намір...
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Дивися повний текст У ЄБРР назвали проекти в Україні, у які мають намір інвестувати гроші.
Додано: Сер 24 бер, 2021 21:12
ЕБРР с радостью поддержит любой проект, но только с хорошими откатами. Еврочиновники тоже имеют свои семьи, а то что до нас дойдёт - с радостью попилят наши кланы. Всем выгодно!
Кроме нас...... Нам эти долги отдавать. Каждому - своё. :-(
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