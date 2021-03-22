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Скільки коштів перераховують
трудові мігранти до України...

Скільки коштів перераховують трудові мігранти до України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 00:12

Скільки коштів перераховують трудові мігранти до України...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році трудові мігранти перерахували до України 12,1 млрд дол. США.

Дивися повний текст Скільки коштів перераховують трудові мігранти до України - НБУ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 00:12

Эта статистика ничего не стоит. люди переводят в белую по необходимости только. Основная масса денег идет неучтенной в виде КЭШа и идет наверно раза в 2 больше чем по переводам.
Украинцы расчетно отрабатывают до 60 млн. месяцев. Если верить статистике то едут люди туда для того чтобы 200 долл привести ))))))
Нет везут больше, на много больше. За менее чем 400 смысла ездить нет вообще.

Кстате этим объясняется и вечный дефицит торгового баланса Украины. В теории это БАГ какой-то что страна с оттоком капитала имеет дефицит торгового баланса. Ведь именно им этот отток и должен покрываться.

Но если прибавить КЭШ заробитчан на сумму 20 а может и 30 млрд. долл в год, то все балансы в логику встают.

А оффициальные данные это прсото строчка не более.
teopamf
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 00:41

Re: Скільки коштів перераховують трудові мігранти до України

Очередное гадание на кофейной гуще от отдела ясновидения НБУ?
vitaliy_berdinskikh
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