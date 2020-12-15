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Microsoft оголосила про
майбутнє припинення підтримки...

Microsoft оголосила про майбутнє припинення підтримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 07:15

Microsoft оголосила про майбутнє припинення підтримки...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft почала попереджати користувачів операційної системи Windows 10 про швидке завершення життєвого циклу черговий її версії.

Дивися повний текст Microsoft оголосила про майбутнє припинення підтримки однієї з версій Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 07:15

Продолжают отсекать пользователей с устаревшими процессорами во исполнение сговора между Microsoft и производителями железа.
avk
 
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