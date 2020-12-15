Компанія Microsoft почала попереджати користувачів операційної системи Windows 10 про швидке завершення життєвого циклу черговий її версії.
Дивися повний текст Microsoft оголосила про майбутнє припинення підтримки однієї з версій Windows 10.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 07:15
Microsoft оголосила про майбутнє припинення підтримки...
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Дивися повний текст Microsoft оголосила про майбутнє припинення підтримки однієї з версій Windows 10.
Додано: Чет 25 бер, 2021 07:15
Продолжают отсекать пользователей с устаревшими процессорами во исполнение сговора между Microsoft и производителями железа.
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