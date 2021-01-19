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Платні камери в СІЗО принесли
бюджету вже 3 млн грн -...

Платні камери в СІЗО принесли бюджету вже 3 млн грн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 09:25

Платні камери в СІЗО принесли бюджету вже 3 млн грн -...

Пропонуємо до обговорення:
Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн грн.

Дивися повний текст Платні камери в СІЗО принесли бюджету вже 3 млн грн - Малюська.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 09:25

А Малюська сообщит, сколько потратили на "запуск услуги платных камер" -ремонты, техника и т.д. ? И сколько из тех 3млн. осталось?
ewsdewsd2
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