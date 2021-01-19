Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн грн.
Дивися повний текст Платні камери в СІЗО принесли бюджету вже 3 млн грн - Малюська.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 09:25
Платні камери в СІЗО принесли бюджету вже 3 млн грн -...
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Дивися повний текст Платні камери в СІЗО принесли бюджету вже 3 млн грн - Малюська.
Додано: Чет 25 бер, 2021 09:25
А Малюська сообщит, сколько потратили на "запуск услуги платных камер" -ремонты, техника и т.д. ? И сколько из тех 3млн. осталось?
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