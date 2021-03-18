Про це повідомляє ФГВФО.
Дивися повний текст Українці несуть гроші в банки: сума вкладів фізосіб зросла на 6,13 млрд грн.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 09:39
Українці несуть гроші в банки: сума вкладів фізосіб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці несуть гроші в банки: сума вкладів фізосіб зросла на 6,13 млрд грн.
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