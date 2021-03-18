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Українці несуть гроші в банки:
сума вкладів фізосіб...

Українці несуть гроші в банки: сума вкладів фізосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 09:39

Українці несуть гроші в банки: сума вкладів фізосіб...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ФГВФО.

Дивися повний текст Українці несуть гроші в банки: сума вкладів фізосіб зросла на 6,13 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 09:39

а кто крайний?
велвел
 
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