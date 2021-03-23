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Rozetka планує створити
власну платіжну систему

Rozetka планує створити власну платіжну систему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:05

Rozetka планує створити власну платіжну систему

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua планує створити власну платіжну систему.

Дивися повний текст Rozetka планує створити власну платіжну систему.
R2
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Монополікі, вони такі.. Нова Пошта створила, а чим Розетка гірша?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:30

Re: Rozetka планує створити власну платіжну систему

Как же так, Чёчетки уже сам решил грести лопатой бабло интерченжа.
vitaliy_berdinskikh
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