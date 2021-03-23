Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua планує створити власну платіжну систему.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 10:05
Rozetka планує створити власну платіжну систему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka планує створити власну платіжну систему.
Додано: Чет 25 бер, 2021 10:30
Re: Rozetka планує створити власну платіжну систему
Как же так, Чёчетки уже сам решил грести лопатой бабло интерченжа.
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