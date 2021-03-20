RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на нафту впали на тлі
аварії у Суецькому каналі

Ціни на нафту впали на тлі аварії у Суецькому каналі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:53

Ціни на нафту впали на тлі аварії у Суецькому каналі

Пропонуємо до обговорення:
Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні в четвер вранці в ході торгів впали в ціні до 63,08 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Дивися повний текст Ціни на нафту впали на тлі аварії у Суецькому каналі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93104
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:53

Заголовок не відповідає новині.
bodia1406
 
Повідомлень: 123
З нами з: 27.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київські маршрутники від суботи підіймають ціни на проїзд
R2 » Сер 24 бер, 2021 18:10
9 539
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 10:16
Евгений Н.
Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому...
R2 » Суб 20 бер, 2021 09:43
3 365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 19:25
shlyocuk
Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
R2 » Пон 22 бер, 2021 09:55
2 372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 10:12
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.