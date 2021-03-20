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Ціни на нафту впали на тлі аварії у Суецькому каналі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 бер, 2021 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні в четвер вранці в ході торгів впали в ціні до 63,08 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 10:53
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