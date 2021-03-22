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Рівень безробіття в Україні перевищив 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 бер, 2021 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років – по 1,8 млн. осіб.
Дивися повний текст Рівень безробіття в Україні перевищив 10%
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