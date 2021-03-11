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Кличко відреагував на заклик
зупинити роботу маршруток

Кличко відреагував на заклик зупинити роботу маршруток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:37

Кличко відреагував на заклик зупинити роботу маршруток

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що заклики Асоціації перевізників Києва та Київської області до влади щодо офіційного припинення їхньої роботи є маніпуляцією, а приватні перевізники власноруч вирішують, чи працювати їм.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:37

Можливо, у них є якісь витрати у разі, якщо вони не будуть працювати, але не будуть заборонені офіційно?
0mage0
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