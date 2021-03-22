RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко розповів, від чого
залежатимуть тарифи на тепло

Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:41

Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Завершити опалювальний сезон місто планує згідно з графіком.

Дивися повний текст Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93104
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:41

Суровые годы уходят. Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны. Да чего тянуть волынку, требуем ввести годовой контракт на тепло.😂
yegres
 
Повідомлень: 37
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи
R2 » Сер 24 бер, 2021 11:51
3 196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 12:02
yegres
Кличко відреагував на заклик зупинити роботу маршруток
R2 » Чет 25 бер, 2021 11:37
1 13
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 11:37
0mage0
Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти...
R2 » Пон 22 бер, 2021 07:49
3 204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 17:25
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.