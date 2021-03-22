Завершити опалювальний сезон місто планує згідно з графіком.
Дивися повний текст Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 11:41
Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло
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Дивися повний текст Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло.
Додано: Чет 25 бер, 2021 11:41
Суровые годы уходят. Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны. Да чего тянуть волынку, требуем ввести годовой контракт на тепло.😂
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