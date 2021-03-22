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Правила видачі автомобільних
номерних знаків в Україні...

Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:25

Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Дивися повний текст Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні змінили.
R2
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Что ни новшество,то непрофессиональная чушь.Какая экономия?
sena_2008atp
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сколько уже муссировали предложение, чтобы сервисный центр печатал только техпаспорт с любым свободным номером любого региона, а водитель ехал на ближайший авторынок, где ему за 15 минут этот номер выбьют. но зачем делать просто
ukrmvs
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