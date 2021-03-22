Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС.
Дивися повний текст Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні змінили.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 12:25
Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні змінили.
Додано: Чет 25 бер, 2021 13:28
сколько уже муссировали предложение, чтобы сервисный центр печатал только техпаспорт с любым свободным номером любого региона, а водитель ехал на ближайший авторынок, где ему за 15 минут этот номер выбьют. но зачем делать просто
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