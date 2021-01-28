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«Укравтодор» представив план
трансформації дорожньої галузі

«Укравтодор» представив план трансформації дорожньої галузі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:34

«Укравтодор» представив план трансформації дорожньої галузі

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") представило план трансформації дорожньої галузі на 2021-2023 роки, заснований на наближенні до європейських стандартів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:34

Хочеш ровалити держорган- доручи йому самого себе реформувати....
А кримінальну відповідальність, в разі якщо дорога не витримала гарантійного терміну експлуатації, вводити не потрібно?
Cris
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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