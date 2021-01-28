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«Укравтодор» представив план трансформації дорожньої галузі
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Додано: Чет 25 бер, 2021 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") представило план трансформації дорожньої галузі на 2021-2023 роки, заснований на наближенні до європейських стандартів.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 12:34
Хочеш ровалити держорган- доручи йому самого себе реформувати....
А кримінальну відповідальність, в разі якщо дорога не витримала гарантійного терміну експлуатації, вводити не потрібно?
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Cris
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