В Україні створять Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію.
Дивися повний текст Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли відомство почне роботу.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 12:47
Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли відомство почне роботу.
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