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Закон про Бюро економічної
безпеки набрав чинності. Коли...

Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:47

Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні створять Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію.

Дивися повний текст Закон про Бюро економічної безпеки набрав чинності. Коли відомство почне роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:48

через пів року/рік бюро скасують і відновлять податкову поліцію))
5kopiyok
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