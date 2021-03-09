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Бізнес пропонує знизити
комісію еквайрингу до 1,4%

Бізнес пропонує знизити комісію еквайрингу до 1,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:40

Бізнес пропонує знизити комісію еквайрингу до 1,4%

Пропонуємо до обговорення:
До 2023 року бізнес пропонує знизити максимальний розмір комісії еквайрингу до 1,4%.

Дивися повний текст Бізнес пропонує знизити комісію еквайрингу до 1,4%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:40

Так а сколько сейчас?
balta_laska
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:50

  balta_laska написав:Так а сколько сейчас?

Зокрема, бізнес хоче почати зі зниження до 1,8% у 2021 році і до 1,6% до 2022 року. За словами представників бізнесу, завдяки цим обмеженням підприємці зможуть скоротити витрати на еквайринг таким чином:

Не меньше 1.9. Скорее всего 2%.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:00

до 2,7% у привата было
alter
 
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