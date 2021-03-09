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Бізнес пропонує знизити комісію еквайрингу до 1,4%
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Додано: Чет 25 бер, 2021 13:40
Пропонуємо до обговорення:
До 2023 року бізнес пропонує знизити максимальний розмір комісії еквайрингу до 1,4%.
Дивися повний текст Бізнес пропонує знизити комісію еквайрингу до 1,4%
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R2
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Додано: Чет 25 бер, 2021 13:40
Так а сколько сейчас?
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balta_laska
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Додано: Чет 25 бер, 2021 13:50
balta_laska написав:
Так а сколько сейчас?
Зокрема, бізнес хоче почати зі зниження до 1,8% у 2021 році і до 1,6% до 2022 року. За словами представників бізнесу, завдяки цим обмеженням підприємці зможуть скоротити витрати на еквайринг таким чином:
Не меньше 1.9. Скорее всего 2%.
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_hunter
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:00
до 2,7% у привата было
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alter
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