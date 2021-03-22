Влада Китаю закликала Україну дотримуватися законних прав та інтересів китайських інвесторів.
Дивися повний текст Китай відреагував на націоналізацію «Мотор Січі».
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:14
Китай відреагував на націоналізацію «Мотор Січі»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай відреагував на націоналізацію «Мотор Січі».
Додано: Чет 25 бер, 2021 15:14
Тобто розслідувати яким чином стратегічне підприємство було приватизоване відвертим сепаратистом Богуслаєвим, Зеленський не хоче? І де кошти китайців від купівлі акцій також не цікавить! А от "взять і подєліть", як Шаріков - будь-ласка.
Додано: Чет 25 бер, 2021 15:29
Зеленского совсем продавили, его действия противоречат интересам Украины,хотя и выгодны США. Нельзя быть таким слабаком (
Додано: Чет 25 бер, 2021 16:10
Додано: Чет 25 бер, 2021 16:44
И не смотря на это, китайцы отправили Вакцину CoronaVac в Украину, но такая щедрость не будет долгой.
По сути, мы вводим санкции против основных торговых партнеров(России и Китая), но Запад не открывая свои рынки сбыта, по сути вводит санкции против нас. Это плохо.
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