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Китай відреагував на
націоналізацію «Мотор Січі»

Китай відреагував на націоналізацію «Мотор Січі»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:14

Китай відреагував на націоналізацію «Мотор Січі»

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю закликала Україну дотримуватися законних прав та інтересів китайських інвесторів.

Дивися повний текст Китай відреагував на націоналізацію «Мотор Січі».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:14

Тобто розслідувати яким чином стратегічне підприємство було приватизоване відвертим сепаратистом Богуслаєвим, Зеленський не хоче? І де кошти китайців від купівлі акцій також не цікавить! А от "взять і подєліть", як Шаріков - будь-ласка.
daonet
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:29

Зеленского совсем продавили, его действия противоречат интересам Украины,хотя и выгодны США. Нельзя быть таким слабаком (
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 16:10

  hno3 написав:Зеленского совсем продавили, его действия противоречат интересам Украины,хотя и выгодны США. Нельзя быть таким слабаком (


членограй не может быть другим.... марионетка для потехи людей с деньгами... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 16:44

  Slon_Nosov написав:членограй не может быть другим.... марионетка для потехи людей с деньгами...


И не смотря на это, китайцы отправили Вакцину CoronaVac в Украину, но такая щедрость не будет долгой.
По сути, мы вводим санкции против основных торговых партнеров(России и Китая), но Запад не открывая свои рынки сбыта, по сути вводит санкции против нас. Это плохо.
hno3
 
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