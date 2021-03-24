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Нардепу повідомили про підозру
в ухиленні від сплати...

Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:17

Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати...

Пропонуємо до обговорення:
Народному депутатові України повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 млн грн.

Дивися повний текст Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:17

Цікаво, яким буде рішення суду?
Від нього залежить доля багатьох забудовників.
Дуже цікаво.
a_chernata
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