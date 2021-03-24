Народному депутатові України повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 млн грн.
Дивися повний текст Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:17
Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів.
Додано: Чет 25 бер, 2021 15:17
Цікаво, яким буде рішення суду?
Від нього залежить доля багатьох забудовників.
Дуже цікаво.
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