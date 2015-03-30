Будівельний паспорт, нові правила отримання в Україні 2021

Додано: Чет 25 бер, 2021 17:34

З 2021 року формуються нові територіальні громади, що прямо впливає на отримання будівельних паспортів, адже суб'єктами видачі являються місцеві департаменти, відділи архітектури й містобудування. Це стосується територій, де здійснювалась затвердження будівельного паспорту Державними адміністраціями, які ліквідовуються.Взагалі передбачене обов'язкове утворення на місцях уповноважених суб'єктів видачі будівельного паспорту при граничній чисельності населення понад 50 тисяч - згідно п.7Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".Весь діючий порядок в 2021 році отримання будівельного паспорту, документів, судових спорів, строку дії в матеріалахЗ нових правил отримання будівельного паспорту, то останні зміни стосувались присвоєння Електронного номеру кожному будівельному паспорту затвердженого від вересня 2020 року у відповідності до змін. Поміж всього всі відмови у видачі будівельного паспорту або містобудівних умов та обмежень реєструються вТакі норми до реєстрації відмов, скасування будівельних паспортів з однієї сторони добре, оскільки це більш серйозно для уповноваженого органу, який подумає двічі перед відповідними діями, однак для замовника, в майбутньому це породить більше проблем, особливо в ситуаціях, коли отриманням будівельного паспорту займається людина без досвіду й розуміння всіх процесів в архітектурі й містобудуванні. Так зване, узаконення вже побудованого будинку значно ускладнюється, раніше відповідальний орган міг закривати очі на самовільне будівництво, якщо все вірно робив замовник, однак зараз, коли всі реєстри електронні й допустимо на кадастровому плані показана побудова чи на зйомці із космосу, а замовник планує до побудови нове будівництво на підставі будівельного паспорту - то йому без роздумів будуть давати відмову.Правозастосування багатьох архітектур говорить, що при наявній забудові може бути тільки реконструкція, однак якщо немає запису про будівлі в- то мови навіть вести не можна про реконструкцію через будівельний паспорт.Водночас, якщо навіть і можна отримати будівельний паспорт, наступною перепоною стає нагромадження Державних будівельних норм, основні, котрі діють в 2021 в Україні цеоб'ємом 200 сторінок, але це не все, бо вони посилаються ще на сотню інших ДБН вузької, профільної дії, що по факту для людини та навіть юриста, який не в сфері нерухомості - дрімучий ліс. На допомогу можу рекомендувати- тут зібрано майже все для узаконення приватного будинку й правил будівництва, в тому числі охоронних зон, які можуть поширюватися на ділянку під забудову.Також, згіднобуде обов'язковість надання нотаріальних згод співвласників земельної ділянки та сусідніх, коли планується побудова до межі менше ніж чотири метри в кварталах несформованої забудови та 2 метри при сформованій, що дає процесуальну реалізацію матеріальних норм, яке раніше по факту й так вимагалось, але чітких норм не було.При самостійному отриманні будівельного паспорту люди витрачають роки, бо чітко не розуміють й не знають, як, що, яким чином можна затвердити свої наміри забудови.Тому отримання будівельного паспорту це невідкладні дії при забудові своєї ділянки, відсутність затвердження документу передбачає Адміністративну Відповідальність в розмірі штрафу понад десять тисяч гривень, детально: