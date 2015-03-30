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Будівельний паспорт, нові
правила отримання в Україні 2021

Будівельний паспорт, нові правила отримання в Україні 2021
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 17:34

Будівельний паспорт, нові правила отримання в Україні 2021

З 2021 року формуються нові територіальні громади, що прямо впливає на отримання будівельних паспортів, адже суб'єктами видачі являються місцеві департаменти, відділи архітектури й містобудування. Це стосується територій, де здійснювалась затвердження будівельного паспорту Державними адміністраціями, які ліквідовуються.

Взагалі передбачене обов'язкове утворення на місцях уповноважених суб'єктів видачі будівельного паспорту при граничній чисельності населення понад 50 тисяч - згідно п.7 статті 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Весь діючий порядок в 2021 році отримання будівельного паспорту, документів, судових спорів, строку дії в матеріалах http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia-dlia-zamovnykiv-posluh-uzakonennia/budpasport

З нових правил отримання будівельного паспорту, то останні зміни стосувались присвоєння Електронного номеру кожному будівельному паспорту затвердженого від вересня 2020 року у відповідності до змін Запровадження Єдиної державної електронної системи. Поміж всього всі відмови у видачі будівельного паспорту або містобудівних умов та обмежень реєструються в Будівельному реєстрі

Такі норми до реєстрації відмов, скасування будівельних паспортів з однієї сторони добре, оскільки це більш серйозно для уповноваженого органу, який подумає двічі перед відповідними діями, однак для замовника, в майбутньому це породить більше проблем, особливо в ситуаціях, коли отриманням будівельного паспорту займається людина без досвіду й розуміння всіх процесів в архітектурі й містобудуванні. Так зване, узаконення вже побудованого будинку значно ускладнюється, раніше відповідальний орган міг закривати очі на самовільне будівництво, якщо все вірно робив замовник, однак зараз, коли всі реєстри електронні й допустимо на кадастровому плані показана побудова чи на зйомці із космосу, а замовник планує до побудови нове будівництво на підставі будівельного паспорту - то йому без роздумів будуть давати відмову.

Правозастосування багатьох архітектур говорить, що при наявній забудові може бути тільки реконструкція, однак якщо немає запису про будівлі в Реєстрі прав на нерухоме майно - то мови навіть вести не можна про реконструкцію через будівельний паспорт.

Водночас, якщо навіть і можна отримати будівельний паспорт, наступною перепоною стає нагромадження Державних будівельних норм, основні, котрі діють в 2021 в Україні це ДБН Б.2.2-12:2019 об'ємом 200 сторінок, але це не все, бо вони посилаються ще на сотню інших ДБН вузької, профільної дії, що по факту для людини та навіть юриста, який не в сфері нерухомості - дрімучий ліс. На допомогу можу рекомендувати http://legalhome.com.ua/ua/#q9 - тут зібрано майже все для узаконення приватного будинку й правил будівництва, в тому числі охоронних зон, які можуть поширюватися на ділянку під забудову.

Також, згідно Проекту змін до будівельного паспорту буде обов'язковість надання нотаріальних згод співвласників земельної ділянки та сусідніх, коли планується побудова до межі менше ніж чотири метри в кварталах несформованої забудови та 2 метри при сформованій, що дає процесуальну реалізацію матеріальних норм статті 103 Земельного Кодексу, яке раніше по факту й так вимагалось, але чітких норм не було.

При самостійному отриманні будівельного паспорту люди витрачають роки, бо чітко не розуміють й не знають, як, що, яким чином можна затвердити свої наміри забудови.
Тому отримання будівельного паспорту це невідкладні дії при забудові своєї ділянки, відсутність затвердження документу передбачає Адміністративну Відповідальність в розмірі штрафу понад десять тисяч гривень, детально: http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia-dlia-zamovnykiv-posluh-uzakonennia/shtraf-za-samostroi
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