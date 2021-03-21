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У Міненерго розповіли, яка
сума заборгованості по...

У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 18:27

У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати з нарахуваннями за 2015–2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень.

Дивися повний текст У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по зарплатах шахтарям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 18:27

«Фінансовий стан державних вугледобувних підприємств не дозволяє забезпечити виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї», – пояснили в Міненерго
- Откуда деньги Зин?
- Они уже ушли за пределы Украины за аварийную техническую подачу электричества.
- Остались клоуны страждущие за полую ж.. продающие всех и всё.
Kudrjavuy
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