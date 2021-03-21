Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати з нарахуваннями за 2015–2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень.
Дивися повний текст У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по зарплатах шахтарям.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 18:27
У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по...
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Дивися повний текст У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по зарплатах шахтарям.
Додано: Чет 25 бер, 2021 18:27
«Фінансовий стан державних вугледобувних підприємств не дозволяє забезпечити виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї», – пояснили в Міненерго
- Откуда деньги Зин?
- Они уже ушли за пределы Украины за аварийную техническую подачу электричества.
- Остались клоуны страждущие за полую ж.. продающие всех и всё.
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