Представники IT-індустрії вважають законопроєкт №4303 спробою перетворити українську IT-сферу на корупційну “кормушку” для чиновників.
Дивися повний текст Представники IT-індустрії виступають проти прийняття закону про \"Дія.City\".
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Додано: Чет 25 бер, 2021 19:44
Представники IT-індустрії виступають проти прийняття...
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Дивися повний текст Представники IT-індустрії виступають проти прийняття закону про \"Дія.City\".
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