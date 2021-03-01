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Представники IT-індустрії
виступають проти прийняття...

Представники IT-індустрії виступають проти прийняття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 19:44

Представники IT-індустрії виступають проти прийняття...

Пропонуємо до обговорення:
Представники IT-індустрії вважають законопроєкт №4303 спробою перетворити українську IT-сферу на корупційну “кормушку” для чиновників.

Дивися повний текст Представники IT-індустрії виступають проти прийняття закону про \"Дія.City\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 19:44

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Амвросий
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