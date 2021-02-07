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Як заощадити на оренді житла

Як заощадити на оренді житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 22:18

Як заощадити на оренді житла

Пропонуємо до обговорення:
Ціна оренди часто грає вирішальну роль.

Дивися повний текст Як заощадити на оренді житла.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 22:18

"Поэтому следует установить отдельный счетчик на горячую и холодную воду, так как цена за разную температуру воды отличается. Вода, имеющая температуру ниже 40 градусов по Цельсию, считается холодной и начисляется согласно тарифу на холодную воду."
А как это вообще журналист представляет? Два счётчика на трубе "горячей" воды, один из которых крутится только тогда, когда вода ниже 40 градусов, а другой тогда, когда выше?
moveton
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