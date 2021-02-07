Ціна оренди часто грає вирішальну роль.
Дивися повний текст Як заощадити на оренді житла.
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Додано: Чет 25 бер, 2021 22:18
Як заощадити на оренді житла
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Дивися повний текст Як заощадити на оренді житла.
Додано: Чет 25 бер, 2021 22:18
"Поэтому следует установить отдельный счетчик на горячую и холодную воду, так как цена за разную температуру воды отличается. Вода, имеющая температуру ниже 40 градусов по Цельсию, считается холодной и начисляется согласно тарифу на холодную воду."
А как это вообще журналист представляет? Два счётчика на трубе "горячей" воды, один из которых крутится только тогда, когда вода ниже 40 градусов, а другой тогда, когда выше?
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