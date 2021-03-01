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Хто сплачуватиме за
електроенергію менше

Хто сплачуватиме за електроенергію менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 05:01

Хто сплачуватиме за електроенергію менше

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів продовжив дію фіксовану ціну на електрику для населення.

Дивися повний текст Хто сплачуватиме за електроенергію менше.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 05:01

до 1 мая.
"Сенк ю вери мач. Вот ур0ды"
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