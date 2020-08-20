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Сейшельські острови
відкрилися для туристів

Сейшельські острови відкрилися для туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 05:08

Сейшельські острови відкрилися для туристів

Пропонуємо до обговорення:
Влада Сейшельських островів в четвер відкрили кордони для іноземних туристів, скасувавши карантин і вимога вакцинних сертифікатів.

Дивися повний текст Сейшельські острови відкрилися для туристів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 05:08

Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого.
Почему нам так не сделать для иносранцев ? Типа, открыть границу, но заявление за мзду?

Наоборот, у нас Зеленский китайцам платные визы отменяет. Китайцы для нас полный запрет, визы избранным, плюс еще мазок из жопы на корону... а это чудо, в ответ, им нараспашку границу открыл.
EKO
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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