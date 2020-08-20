Влада Сейшельських островів в четвер відкрили кордони для іноземних туристів, скасувавши карантин і вимога вакцинних сертифікатів.
Дивися повний текст Сейшельські острови відкрилися для туристів.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 05:08
Сейшельські острови відкрилися для туристів
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Дивися повний текст Сейшельські острови відкрилися для туристів.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 05:08
Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого.
Почему нам так не сделать для иносранцев ? Типа, открыть границу, но заявление за мзду?
Наоборот, у нас Зеленский китайцам платные визы отменяет. Китайцы для нас полный запрет, визы избранным, плюс еще мазок из жопы на корону... а это чудо, в ответ, им нараспашку границу открыл.
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