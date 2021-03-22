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Україна зможе отримувати
газ із країн ЄС

Україна зможе отримувати газ із країн ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:11

Україна зможе отримувати газ із країн ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Литва планує за допомогою свого СПГ-терміналу в Клайпеді поставляти газ у сусідні держави. Можливі поставки в Україну, Білорусь, Естонію, Польщу, Латвію та ін.

Дивися повний текст Україна зможе отримувати газ із країн ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:11

Лично для кремля от перестановки слагаемых сумма не меняется.
А для Украины при каждом посреднике сумма увеличивается.
p_a_l
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