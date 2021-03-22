Литва планує за допомогою свого СПГ-терміналу в Клайпеді поставляти газ у сусідні держави. Можливі поставки в Україну, Білорусь, Естонію, Польщу, Латвію та ін.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:11
Україна зможе отримувати газ із країн ЄС
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Дивися повний текст Україна зможе отримувати газ із країн ЄС.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:11
Лично для кремля от перестановки слагаемых сумма не меняется.
А для Украины при каждом посреднике сумма увеличивается.
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