RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Інвестняні»: Зеленський
підписав закони про податкові...

«Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:19

«Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Глави держави.

Дивися повний текст «Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові та митні пільги для інвесторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93116
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:38

Это для офшорщиков и няню поиметь и ...
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши...
R2 » Сер 24 бер, 2021 14:08
9 721
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 09:55
afmoneta1880
Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць...
R2 » Вів 23 бер, 2021 10:40
7 467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 18:43
Марта
Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за... 1, 2
R2 » Пон 15 бер, 2021 10:16
13 1038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 10:25
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.