Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Глави держави.
Дивися повний текст «Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові та митні пільги для інвесторів.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:19
«Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові та митні пільги для інвесторів.
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