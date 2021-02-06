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Кому із власників земельних
паїв треба задекларувати доходи

Кому із власників земельних паїв треба задекларувати доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:26

Кому із власників земельних паїв треба задекларувати доходи

Пропонуємо до обговорення:
Мешканці сільської місцевості мають обов’язок задекларувати доходи, отримані у 2020 році.

Дивися повний текст Кому із власників земельних паїв треба задекларувати доходи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:27

Сейчас. Моя бабуля побежит декларации заполнять за 6 мешков пшеницы.
Что за страна?
p_a_l
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