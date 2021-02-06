Мешканці сільської місцевості мають обов’язок задекларувати доходи, отримані у 2020 році.
Дивися повний текст Кому із власників земельних паїв треба задекларувати доходи.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:26
Кому із власників земельних паїв треба задекларувати доходи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому із власників земельних паїв треба задекларувати доходи.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:27
Сейчас. Моя бабуля побежит декларации заполнять за 6 мешков пшеницы.
Что за страна?
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