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Horizon Capital продала свою долю в медмережі «Добробут»
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційна компанія Horizon Capital оголосила, що її фонд Emerging Europe Growth Fund III, LP продав міноритарний пакет акцій медичної мережі "Добробут" існуючим акціонерам компанії - основного акціонера і генеральному директору "Добробуту" Олегу Калашникову і інвесткомпанії Concorde Capital.
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