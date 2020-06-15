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Horizon Capital продала свою
долю в медмережі «Добробут»

Horizon Capital продала свою долю в медмережі «Добробут»
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:14

Horizon Capital продала свою долю в медмережі «Добробут»

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційна компанія Horizon Capital оголосила, що її фонд Emerging Europe Growth Fund III, LP продав міноритарний пакет акцій медичної мережі "Добробут" існуючим акціонерам компанії - основного акціонера і генеральному директору "Добробуту" Олегу Калашникову і інвесткомпанії Concorde Capital.

Дивися повний текст Horizon Capital продала свою долю в медмережі «Добробут».
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