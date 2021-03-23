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ПриватБанк списав NPL у
2020 році на 72,6 млрд грн

ПриватБанк списав NPL у 2020 році на 72,6 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:42

ПриватБанк списав NPL у 2020 році на 72,6 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства фінансів, за підсумками 2020 року обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у портфелі держбанків скоротився на 22%, або на 87 млрд грн - до 310 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі держбанків - до 57,4%

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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:42

..ппц!!. это ВСЕ оплачивается НАШИМИ деньгами, высокими ставками для обычного "лохтората", едва ползающей экономикой малого бизнеса..
maestro71
 
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