В Києві з 26 березня наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів.
Дивися повний текст У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в громадському транспорті.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:53
У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в...
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Дивися повний текст У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в громадському транспорті.
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