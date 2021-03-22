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У Києві дозволили перевозити
більше пасажирів в...

У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:53

У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в...

Пропонуємо до обговорення:
В Києві з 26 березня наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів.

Дивися повний текст У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в громадському транспорті.
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