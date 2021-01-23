Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в межах всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».
Дивися повний текст Середній розмір компенсації за електроопалення.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:03
Середній розмір компенсації за електроопалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середній розмір компенсації за електроопалення.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:03
греемся, 2500 Квт потратили по 0,9 грн 2250 грн, по 1,68грн потратили 4200-564=3636 грн
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