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Середній розмір компенсації
за електроопалення

Середній розмір компенсації за електроопалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:03

Середній розмір компенсації за електроопалення

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в межах всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».

Дивися повний текст Середній розмір компенсації за електроопалення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:03

греемся, 2500 Квт потратили по 0,9 грн 2250 грн, по 1,68грн потратили 4200-564=3636 грн
sweettv666
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