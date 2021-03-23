Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроєкт № 5045.
Дивися повний текст Кабмін пропонує запровадити базову величину для соціальних виплат.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:35
Кабмін пропонує запровадити базову величину для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує запровадити базову величину для соціальних виплат.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:35
Интересно - это кабмин (автор законопроекта) не знают или автор статьи? Штрафы привязаны не к ПМ, а к неоподатковуваному мінімуму - это разные вещи.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:39
Re: Кабмін пропонує запровадити базову величину для...
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