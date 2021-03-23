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Кабмін пропонує запровадити
базову величину для...

Кабмін пропонує запровадити базову величину для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:35

Кабмін пропонує запровадити базову величину для...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроєкт № 5045.

Дивися повний текст Кабмін пропонує запровадити базову величину для соціальних виплат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:35

Интересно - это кабмин (автор законопроекта) не знают или автор статьи? Штрафы привязаны не к ПМ, а к неоподатковуваному мінімуму - это разные вещи.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 12:39

Re: Кабмін пропонує запровадити базову величину для...

  ol_zy написав:Штрафы привязаны не к ПМ, а к неоподатковуваному мінімуму - это разные вещи.

Есть пара привязанных к ПМ.

Зачем вообще штрафы привязывать к какой-то величине, не связанной правонарушениями - вот правильный вопрос. Какая разница какой сейчас прожиточный или налогооблагаемый минимум?
vitaliy_berdinskikh
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