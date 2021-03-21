Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Дивися повний текст Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:23
Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:23
Судячи з написаного, опитування проводилося по телефону. Відповідали пенсіонери та чиновники, які були на "удальонці".
Усі мої знайомі, а це в основному бізнесмени, вважають локдаун - вбивцею їх бізнесу.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:27
Re: Скільки українців підтримують загальнонаціональний локда
Тоесть тех кто против - вообще типа ноль? Ну ОК.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|