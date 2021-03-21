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Скільки українців підтримують
загальнонаціональний локдаун

Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:23

Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дивися повний текст Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:23

Судячи з написаного, опитування проводилося по телефону. Відповідали пенсіонери та чиновники, які були на "удальонці".
Усі мої знайомі, а це в основному бізнесмени, вважають локдаун - вбивцею їх бізнесу.
a_chernata
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:27

Re: Скільки українців підтримують загальнонаціональний локда

Тоесть тех кто против - вообще типа ноль? Ну ОК.
vitaliy_berdinskikh
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