Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Дивися повний текст У лютому держборг зріс на $0,7 млрд.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:57
У лютому держборг зріс на $0,7 млрд
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Дивися повний текст У лютому держборг зріс на $0,7 млрд.
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