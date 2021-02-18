Блокування Суецького каналу контейнеровозом «Ever Given», що сів на мілину, привела до підвищення цін на морські перевезення.
Дивися повний текст Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання перевезень — Bloomberg.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:34
Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання перевезень — Bloomberg.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:34
..стоимость доставки контейнера до 7300...7900 долл подпрыгнула задолго до этого казуса с контейнеровозом в канале... как пояснил наш логист - из-за падения торговли в Китае, уменьшении товарного импорта и резким снижением захода контейнеров в сам Китай..ввиду чего уменьшилось количество свободных "ящиков", соотв.возросла цена за их "возврат" в Европу..как-то так...
Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:55
Re: Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання...
Чув, що зараз вже деякі перевезення дешевше обгинаючи Африку здійснювати.
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