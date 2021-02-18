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Заблокований Суецький канал
спровокував подорожчання...

Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:34

Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
Блокування Суецького каналу контейнеровозом «Ever Given», що сів на мілину, привела до підвищення цін на морські перевезення.

Дивися повний текст Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання перевезень — Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:34

..стоимость доставки контейнера до 7300...7900 долл подпрыгнула задолго до этого казуса с контейнеровозом в канале... как пояснил наш логист - из-за падения торговли в Китае, уменьшении товарного импорта и резким снижением захода контейнеров в сам Китай..ввиду чего уменьшилось количество свободных "ящиков", соотв.возросла цена за их "возврат" в Европу..как-то так...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:55

Re: Заблокований Суецький канал спровокував подорожчання...

Чув, що зараз вже деякі перевезення дешевше обгинаючи Африку здійснювати.
unicdima
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