Пенсія в 10 тис. гривень — це реальність для українських пенсіонерів.
Дивися повний текст Українцям пояснили, за яких умов вони отримають максимальну пенсію.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:40
Українцям пояснили, за яких умов вони отримають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, за яких умов вони отримають максимальну пенсію.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:40
Якщо ви вишли на пенсію до 01.01.2018 через махінацію Гройсмана у 2018 році Ви не отримаете максимальну пенсію із коефіціентом заробітноі плати 6,6 і страховим стажем 42 роки. Для ціеі категоріі пенсіонерів базовий розмір заробітноі плати для розрахунку пенсіі дорівнюе 5426,60 грн. А для тих, хто буде виходити на пенсію у 2021 році 9200 грн. Робіть висновок. А стаття - замовлена профанація або повний дилетанизм-чув дзвін та не знае де він.
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