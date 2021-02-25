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«Нафтогаз» заявив про можливі перебої з опаленням. Під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "Нафтогаз України".
Дивися повний текст «Нафтогаз» заявив про можливі перебої з опаленням. Під загрозою 15 регіонів
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:10
Да пофиг, уже можно отключать.
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